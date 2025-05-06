Tekirdağ- Midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü zabıta öldü

EKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü, zabıta Kürşat Çakal (34), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde, Çerkezköy-Çorlu arasında yan yolda meydana geldi. Çerkezköy Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Kürşat Çakal'ın kullandığı 34 TZ 2381 plakalı otomobil, R.Y.'nin kullandığı 59 M 8606 plakalı midibüsle çarpıştı. Çakal ağır yaralanırken, midibüsteki 6 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Çakal, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kürşat Çakal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Midibüsün sürücüsü R.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceme sürüyor. (DHA)

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)-