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Tekirdağ -Otomobilin bariyere çarptığı kaza kamerada: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.07.2025 13:25
  • Giriş: 10.07.2025 13:25
  • Güncelleme: 10.07.2025 13:25
Kaynak: DHA
Tekirdağ -Otomobilin bariyere çarptığı kaza kamerada: 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bariyere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Çorlu-Edirne çevreyolu Emlak Konutları mevkisinde meydana geldi. Yusuf B.’nin kontrolünü yitirdiği 34 RL 5490 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerler yerinden koparken, kazada sürücü Yusuf B. ile araçta bulunan Veysel C. ve Mertol Ş. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-

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