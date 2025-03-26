Tekirdağ - Otomobilinde 6 tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın otomobilinde yaptığı aramada ruhsatsız 6 tabanca ele geçirilen İ.E., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.E.'nin kullandığı otomobili durdurup aramaya aldı. Aramada, ruhsatsız 6 tabanca, 7 şarjör, 10 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)
Haber: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ), (DHA)