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Tekirdağ - Otomobilinde 6 tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 26.03.2025 14:37
  • Giriş: 26.03.2025 14:37
  • Güncelleme: 26.03.2025 14:37
Kaynak: DHA
Tekirdağ - Otomobilinde 6 tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın otomobilinde yaptığı aramada ruhsatsız 6 tabanca ele geçirilen İ.E., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.E.'nin kullandığı otomobili durdurup aramaya aldı. Aramada, ruhsatsız 6 tabanca, 7 şarjör, 10 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)

Haber: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ), (DHA)

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