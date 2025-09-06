Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tekirdağ Saray'da denize girmek 2 gün yasaklandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 7-8 Eylül tarihlerinde tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Yurt
  • 06.09.2025 14:05
  • Giriş: 06.09.2025 14:05
  • Güncelleme: 06.09.2025 14:11
Kaynak: AA
Tekirdağ Saray'da denize girmek 2 gün yasaklandı
Fotoğraf: AA

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 7-8 Eylül'de Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.

BirGün'e Abone Ol