Tekirdağ Saray'da denize girmek 2 gün yasaklandı
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 7-8 Eylül tarihlerinde tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 7-8 Eylül'de Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.