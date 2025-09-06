Tekirdağ Saray'da denize girmek 2 gün yasaklandı

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 7-8 Eylül'de Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.