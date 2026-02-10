Tekirdağ TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Tekirdağ'da kaç ev verecek? TOKİ Tekirdağ kura çekim tarihi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında en çok merak edilen illerden biri olan Tekirdağ’da kura süreci netleşti. Başvurularını tamamlayan binlerce vatandaş, Tekirdağ TOKİ kura çekimi ne zaman ve TOKİ Tekirdağ'da kaç ev verecek sorularına yanıt arıyor. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte Tekirdağ’a ayrılan konut sayısı ve kura tarihi belli oldu.

Toplam 6.865 konut için yapılacak kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve hak sahibi olacak adaylar tek tek belirlenecek. İşte TOKİ Tekirdağ kura çekim tarihi ve tüm detaylar…

TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ’nin duyurusuna göre Tekirdağ TOKİ kura çekimi 13 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’de yapılacak. Kura çekimiyle birlikte, Tekirdağ’da sosyal konut sahibi olmaya hak kazanan isimler netleşecek.

Kura çekimi, başvurusu kabul edilen adaylar arasından şeffaf ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek.

TOKİ TEKİRDAĞ'DA KAÇ EV VERECEK?

TOKİ Tekirdağ sosyal konut projesi kapsamında toplam 6.865 konut için kura çekimi yapılacak. Bu sayı, Tekirdağ’ın TOKİ projeleri arasında en yüksek konut sayılarından biri olarak dikkat çekiyor.

Projeyle birlikte, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olması hedefleniyor.

TEKİRDAĞ TOKİ KURA LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri ile başvurusu reddedilen adayların listesi yayımlandı.

Vatandaşlar, kura listeleri ve başvuru durumlarını TOKİ’nin resmi internet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Başvuru sonuçları, ilgili ekran aracılığıyla kolayca kontrol edilebiliyor.

TEKİRDAĞ TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde uygulanan ödeme planı, Tekirdağ’da da diğer illerle aynı şekilde uygulanıyor. Konutlarda %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor.

Tekirdağ TOKİ 1+1 konut fiyatları

Metrekare: 55 m²

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat (%10): 180.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 6.750 TL

Tekirdağ TOKİ 2+1 (65 m²) konut fiyatları

Metrekare: 65 m²

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat (%10): 220.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 8.250 TL

Tekirdağ TOKİ 2+1 (80 m²) konut fiyatları

Metrekare: 80 m²

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat (%10): 265.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.938 TL

TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN İLLER

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar birçok ilde kura çekimi tamamlandı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Düzce, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale’de kuralar çekildi.

Bu kapsamda 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Tekirdağ TOKİ kura çekimi ne zaman?

Tekirdağ TOKİ kura çekimi 13 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’de yapılacak.

TOKİ Tekirdağ'da kaç ev verecek?

TOKİ, Tekirdağ’da toplam 6.865 sosyal konut için kura çekimi gerçekleştirecek.

Tekirdağ TOKİ kura listeleri açıklandı mı?

Evet, kura çekilişine katılacak adayların isimleri ve reddedilen başvurular açıklandı.

Tekirdağ TOKİ konutlarında ödeme planı nasıl?

Konutlarda %10 peşinat alınıyor ve kalan tutar 240 ay vade ile ödeniyor.