Tekirdağ’da 13 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu
Tekirdağ’da 13 yaşındaki S.Y., babasının yaşadığı evde ölü bulundu. Bilekleri kesilmiş halde bulunan 44 yaşındaki baba A.Y ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hatip Mahallesi'nde yaşayan A.Y'nin (44) sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.
Bunun üzerine A.Y'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açtırıldı.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde evde bulunan A.Y'nin kızı 13 yaşındaki S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bilekleri kesilmiş halde yaralı bulunan A.Y. ise sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.