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Tekirdağ’da 2 katlı binada korkutan yangın

Ajans Haberleri
  • 12.08.2024 23:47
  • Giriş: 12.08.2024 23:47
  • Güncelleme: 12.08.2024 23:47
Kaynak: İHA
Tekirdağ’da 2 katlı binada korkutan yangın

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir binanın 2. katında çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi.
Hayrabolu ilçesi Aydınevler Mahallesi’nde 2 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın 2. katında meydana gelen yangın, kısa sürede tüm evi sardı.

Ev sahibi Ali Kabak, olay esnasında büyük panik yaşadı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Dumanların evi kapladığı yangında, ev alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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