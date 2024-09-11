Tekirdağ’da 2 yaşındaki çocuğa şiddet: Beyin kanaması geçirdi, annesi tutuklandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, dövüldüğü iddia edilen ve beyin ameliyatı geçiren 2 yaşındaki çocuk hayati tehlikesi sürüyor.

S.Y., dün gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Vücudunda dayak izlerine rastlanan çocuk, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ANNE TUTUKLANDI

Dövüldüğü iddia edilen çocuk, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden anne B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Valilik açıklama yaptı.

'Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan 'Mağdur çocuğa cinsel istismar' konusu hakkında basın açıklaması' başlığı taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tekirdağ ilimiz Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan 'mağdur çocuğa cinsel istismar' konusu ile ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan toplam 5 kişi gözaltına alınmış bunlardan birisi tutuklanmıştır. Diğer dört şüpheli ise gözaltına alınmıştır. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir."