Tekirdağ’da 210 bin lira değerinde elektronik sigara ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde 210 bin lira değerinde elektronik sigara ele geçirildi.

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi’nde G.U. isimli şahsın piyasaya gümrük kaçağı elektronik sigara satarak haksız kazanç sağladığının tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Şahsın adresinde yapılan aramada; 210 bin lira değerinde 193 adet elektronik sigara ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.