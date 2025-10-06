Tekirdağ’da 3 aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı

Şenol AKSOY/ SARAY(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde üç aracın karıştığı kazada, 1’i ağır 3 sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesi Bağlar mevkisinde meydana geldi. Bağlar mevkisine seyir halinde olan Mehmet N. yönetimindeki 59 ANT 682 plakalı otomobil ile Haydar K. idaresindeki 59 AEN 212 plakalı işçi servisi sürücüleri arasında iddiaya göre yol verme tartışması çıktı. Tartışma sorasında sürücüler araçlarıyla seyir halindeyken birbirlerini sıkıştırdı. Bu sırada savrulan işçi servisi karşı yöne geçerek Fethi İ. yönetimindeki 06 EZS 136 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada 3 aracın sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü Haydar K. ile diğer sürücüler Fethi İ. ve Mehmet N., olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yol uzun süre trafiğe kapatılırken, araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

