Tekirdağ’da 38 bin liralık kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince kaçak tütün ve makaron operasyonu düzenlendi.

Çerkezköy Atatürk Mahallesi’nde faaliyet gösteren E.S. isimli şahsa ait iş yerinde bandrolsüz 20’şerli paketler halinde tütün satışının yapıldığının tespiti üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca iş yerinde yapılan aramada; 14 bin 300 adet dolu makaron, 8 kilogram kıyılmış tütün, bin 500 adet boş makaron, 3 adet elektronik sigara ve 7 adet elektronik sigara likidi olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 38 bin 500 TL olan malzeme ele geçirildi.

Şüpheli, konuya ilişkin ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.