Tekirdağ’da 41 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranması olan 41 kişi polis ekiplerince yakalanarak sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl genelinde başta asayiş suçları öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 105 şahıs yakalandı.

Bu şahıslardan 41’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.