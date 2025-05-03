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Tekirdağ’da 5. kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 5. kattan düşen 1 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 03.05.2025 18:54
  • Giriş: 03.05.2025 18:54
  • Güncelleme: 03.05.2025 18:57
Kaynak: İHA
Tekirdağ’da 5. kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti


Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Gültepe Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 1 yaşındaki M.N.B. henüz bilinmeyen bir nedenle ailesiyle yaşadığı apartmanın 5. katındaki daireden beton zemine düştü.

Küçük çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olay anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

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