Tekirdağ’da 5 kişi uyuşturucudan yakalandı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy Gültepe Mahallesi’nde M.T., M.Y., N.T., S.D. isimli şahısların evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada, 32 gram bonzai, 8 gram esrar, 0.5 gram metamfetamin 1 adet payp ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Çorlu Esentepe Mahallesi’nde V.Ö. isimli şahsın evinde yapılan aramada iklimlendirme yöntemi ile yetiştirilmiş, 6 kök skunk, 305 gram kurutulmaya bırakılmış skunk, 1 gram skunk tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet esrar öğütücü, 2X2 metre ebatında iklimlendirme çadırı, 2 adet LED aydınlatma ışığı, 1 adet vantilatör, 1 adet Hava Nemlendiricisi, 1 adet termometre, 11 adet saksı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.