Tekirdağ’da 50 emekçi zehirlendi

Çalışma Yaşamı
  • 11.08.2025 05:00
Kaynak: DHA
Tekirdağ’da tekstil fabrikasında yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 50 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tekstil fabrikasında akşam yemeği yiyen 50 işçi, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı.

Ağrıları artan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 40’ı, Çorlu Devlet Hastanesi, 10’u da Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, fabrikada işçilerin yediği yemekten numune alındı.

