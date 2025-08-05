Tekirdağ’da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Alpullu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlhan K. yönetimindeki 59 AU 579 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü, Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.