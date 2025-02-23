Tekirdağ’da alt geçitte buz sarkıtları oluştu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yarbay Hüseyin Avni Bey Alt Geçidi’nin tavanında soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Süleymanpaşa ilçesinde trafiğin akışını sağlayan Yarbay Hüseyin Avni Bey Alt Geçidi, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle tehlikeli bir görüntüye sahne oldu. Alt geçidin tavanında biriken suyun donmasıyla oluşan buz sarkıtları, sürücüleri ve yayaları tedirgin etti. Özellikle araçların geçtiği noktalarda boyutları büyüyen buz sarkıtları, düşme riski nedeniyle tehlike oluşturuyor.

Vatandaşlar, buz sarkıtlarının henüz temizlenmediğini belirterek yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi.