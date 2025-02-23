Tekirdağ’da araçlar buz tuttu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde araçların üzerinde kırağı oluştu.

Gece boyunca etkili olan soğuk hava, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte araçların camlarını ve kaportalarını buz gibi bir tabakayla kapladı. Sabah araçlarının yanına gelen sürücüler, donan camları kazımak zorunda kaldı. Özellikle kırsal kesimlerde daha yoğun görülen kırağı, güneşin doğmasıyla yavaş yavaş erimeye başladı.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının devam edeceğini belirterek, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı.