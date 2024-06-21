Tekirdağ’da bandrolsüz puro ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ergene, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda bandrolsüz puro ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde suç önleme faaliyetlerine devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarda Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi’nde Z.G. isimli şahsın işletmecisi olduğu bir büfede 174 adet çeşitli markalarda bandrolsüz puro, Çorlu ilçesine bağlı Türkgücü Mahallesi’nde A.Ç. isimli şahsın yapılan üst aramasında 8.05 gram esrar maddesi, Kapaklı ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde B.S. isimli şahsın üzerinde 5 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıslar ile ilgili idari süreç başlatıldı.