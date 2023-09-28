Tekirdağ’da başlayan yağış, İstanbul sınırına ulaştı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika etkili olan yağış sonrası kentin ana arterleri göle döndü. Vatandaş duruma tepki gösterirken, su baskınlarından kendi çabalarıyla kurtulmaya çalıştı.

Meteoroloji’den yapılan uyarı sonrasında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentin ana arterlerinde sağanak yağıştan dolayı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İş yerlerinde su baskınları yaşandı ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Pazar yerinin ve küçük sanayi sitesinin bulunduğu Hayri Batur Caddesi’nde su baskınları vatandaşa zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.



Mahalleyi lağım kokusu sardı

Yağış sonrası tıkanan rögarları vatandaşlar kendi imkanlarıyla kapatmaya çalıştı. Fevzipaşa Mahalle sakinleri tıkanan rögarları açmaya çalışırken belediye ekiplerini de tepki gösterdi. Yaşanan her yağışta mahalleyi koku sardığını ifade eden mahalle sakinleri tepkilerini, “Yolları süpüren çöpçüler süpürmüyor, temizlik işleri çalışmıyor. 5 seneden beri burayı kendi imkanlarımızla temizlemeye çalışıyoruz” diyerek gösterdi.