Tekirdağ’da bayram süresince ulaşım ücretsiz

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki TEKULAŞ’a bağlı tüm otobüsler, bayram süresince il genelinde ücretsiz hizmet verecek.

Güncel
  • 23.05.2026 10:45
  • Güncelleme: 23.05.2026 10:59
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ’da bayram süresince ulaşım ücretsiz olacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bayramı süresince hizmet verecek ulaşım araçlarına ilişkin açıklama yaptı.

TEKULAŞ’a bağlı toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

27-28-29 ve 30 Mayıs günlerinde geçerli olacak uygulama kapsamında vatandaşlar, TEKULAŞ’a bağlı tüm hatlardan ücretsiz yararlanabilecek.

