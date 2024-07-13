Tekirdağ’da bin 500 dönüm anız yandı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangınında bin 500 dönüm alan yanarken yangında 1 itfaiye personeli yaralandı.

Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi’nde çıkan yangına onlarca itfaiye aracı müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle geniş alanlara yayılan yangında 1 itfaiye personeli yaralandı. Yaralanan itfaiye personeli için bölgeye 112 acil sağlık ekibi istendi.

İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu geniş alanlara yayılan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yangın sonucunda yaklaşık bin 500 dönüm anız alan yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.