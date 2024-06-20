Tekirdağ’da cezaevi önünde kaza: 3 yaralı

Tekirdağ’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, geçtiğimiz akşam saatlerinde Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde cezaevi kampüsü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir K. idaresindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 59 DD 026 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kadir K. ve arkasındaki kardeşi Rukiye K. ile devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Motosiklet sürücüsü Kadir K. ve kardeşi Rukiye K. ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne, otomobil sürücüsü ise Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.