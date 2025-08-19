Tekirdağ’da deniz adeta kara toprak parçasına dönüştü

Marmara Denizi’nde Poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından Süleymanpaşa ilçesi yoğun şekilde sürüklenen kızıl yosunlar, denizin yüzeyini kaplayarak adeta kara toprak parçasına dönüştürdü.



Poyraz fırtınasının ardından kıyılara vuran kızıl yosunlar, özellikle Süleymanpaşa ilçesi Yat Limanı mevkiinde karavanların olduğu bölgede yoğun bir tabaka oluşturdu. Denizin rengini değiştiren görüntü çevrede yaşayanların tepkisine yol açtı.

Keskin bir koku var

Bölgede karavanda yaşayan Mehmet Tunalı, keskin bir koku nedeniyle yaşamın zorlaştığını belirterek, "Burada koku içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Bunlar Poyraz fırtınası ile beraber geldi. Bir haftadır duruyor. Bayağı dağıldı, nasıl gider bilmiyoruz" dedi.

Vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden bölgede temizlik çalışması yapılmasını bekliyor.