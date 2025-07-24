Tekirdağ’da feci kazada ölen 4 kişiye acı veda

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobil ile süt kamyonunun çarpıştığı kazada yaşamını yitirenler gözyaşları arasında toprağa verildi.

İddiaya göre, yol bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde 2, Edirne yönünde ise 1 şeride düşürülen Avrupa Otoyolu’nda E.T. (56) idaresindeki 10 AOG 284 plakalı süt kamyonu ters yöne girdi ve Gürhan Recep Tütüncü (31) yönetimindeki 34 GEV 591 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü ile araçtaki Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerden Kamil Yücel’in cenazesi Muratlı’nın Muradiye Mahallesi’ndeki evinden alınarak Hayrabolu’nun Kadriye Mahallesi’nde defnedildi. Tarık Bülbül’ün cenazesi ise Muratlı’nın Sıradükkanlar Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Muratlı Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Mehmet Sakallı’nın cenazesi Lüleburgaz’da, Gürhan Recep Tütüncü’nün cenazesi ise Uzunköprü’de defnedildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.