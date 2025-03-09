Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

TEKİRDAĞ’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye 240 bin 422 lira ceza uygulandı.

Operasyonda, 17 kadını fuhşa zorladığı belirtilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçuyla ilgili 5 operasyon düzenleyen polis, 8 iş yeri sahibine adli işlem uyguladı. Kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye 240 bin 422 lira idari para cezası kesildi.