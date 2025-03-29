Tekirdağ’da gökten çamur yağdı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan toz taşınımı, yağmurla birleşince gökyüzünden çamur yağdı.

Sabah saatlerinde hafif yağmurla başlayan yağış, kısa süre sonra çamur şeklinde düşmeye başladı. Araçların kaplanması vatandaşları şaşkına çevirdi. Park halindeki otomobillerin üzerinde çamur tabakası oluşurken, sürücüler beklenmedik manzara karşısında ne yapacaklarını şaşırdı.

Gökten yağan çamur sonrası vatandaşlar araçlarını temizlemek için kolları sıvarken, bazıları oto yıkamacılara yöneldi.