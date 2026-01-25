Tekirdağ’da gölette balık ölümlerine inceleme

Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/HAYRABOLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Hayrabolu ilçesindeki Temrezli Göleti’nde, balık ölümleri yaşandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

İlçedeki Temrezli Göleti’ne gelen balıkçılar çok sayıda balığın öldüğünü gördü. Bunun üzerine durum, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Gölette; levrek, sarıkanat, turna, aynalı sazan ve yayın balığı gibi birçok türün öldüğü görüldü. Bölgeye gelen müdürlüğe bağlı su ürünleri ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune aldı. Numunelerin laboratuvarda incelendikten sonra ölümlerin nedeninin belirleneceği belirtildi.

Bölgeye balık tutmak için gelen Yasin Arslan ilk kez böyle bir olay gördüğünü ve büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. (DHA)

FOTOĞRAFLI