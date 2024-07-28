Tekirdağ’da iki ayrı piknik alanında yangın çıktı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ve Malkara ilçelerinde piknik alanlarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorlu’nun Türkgücü Mahallesi Beş Kavaklar piknik alanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, havanın da rüzgarlı olması nedeniyle hızla ilerleyerek biçilmiş buğday tarlasına sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. İş makineleri de yangının diğer bölgelere ilerlememesi için çalışma yaptı.

Yangında piknik alanındaki çok sayıda ağaç ile yaklaşık 150 dönüm tarım alanı zarar gördü. Jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.

MALKARA’DA ÇAM VE MEŞE AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ

Malkara’daki yangın ise saat 1.30 sıralarında Gözsüz Mahallesi yolu üzerindeki Sinanpaşa merası ağaçlandırma sahası piknik alanında meydana geldi. Piknik alanından dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede çok sayıda çam ve meşe ağaçları zarar gördü. (DHA)