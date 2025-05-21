Tekirdağ’da iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliye işlem yapıldı
Kaynak: İHA
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenledikleri iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirdi.
M.S. ve Y.K. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 5 gram amfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı (payp) ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesi Karahisarlı Mahallesi’nde de M.Y. isimli şahsın kaba üst aramasında 10 gram esrar ile 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı bulundu.
Her iki olayla ilgili şüpheliler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.