Tekirdağ’da ilginç hırsızlık

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde güpegündüz yaşanan hırsızlık vakası pes dedirtti.

Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre keşif yaptıktan sonra bir evin balkonunun altındaki paslanmaz su bidonunu çalan hırsız, güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi.

Ev sahibi tarafından yakalanan hırsız, çaldığı eşyayı sahibine teslim etmek zorunda kaldı.

Yakalanınca bir süre söylenen pişkin hırsız, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Herhangi bir zararı olmayan ev sahibi ise hırsızdan şikayetçi olmadı.