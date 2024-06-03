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Tekirdağ’da işçi servisi ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile kapalı kasa minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Güncel
  • 03.06.2024 09:41
  • Giriş: 03.06.2024 09:41
  • Güncelleme: 03.06.2024 09:46
Kaynak: DHA
Tekirdağ’da işçi servisi ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Fotoğraf: DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, kazada 9 kişi yarlaandı. 

Kaza, sabah saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi.

Mehmet Değirmenci’nin kullandığı 59 B 4450 plakalı kapalı kasa minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 S 1550 plakalı fabrika işçi servisi kafa kafaya çarpıştı.

Kaza üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin yaptığı incelemede minibüste bulunan sürücü Mehmet Değirmenci ile Refik Erkan Yedek hayatını kaybettiği belirlendi. 

İşçi servisi midibüste yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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