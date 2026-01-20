Tekirdağ’da işçi servislerinin çarpıştığı kazada 19 kişi hafif yaralandı
Kaynak: AA
TEKİRDAĞ (AA)- Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 19 kişi hafif yaralandı.
Hükümet Caddesi'nde Ü.Ş. idaresindeki 59 S 8618 plakalı işçi servisi ile R.Y. yönetimindeki 59 S 2048 plakalı işçi servisi çarpıştı.
Kazada servislerde bulunan 19 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırdı.