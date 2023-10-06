Tekirdağ’da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ’da IŞİD'e yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik yaptıkları çalışmalarda,faaliyette bulunduğu tespit edilen Z.E.E.’nin Çorlu’daki adresine operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonda örgüt üyesi olduğu öne sürülen zanlının evinde yapılan aramada 6 adet cep telefonu, bir tabanca ile örgüte ait yazılı dokümanlar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan Z.E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.