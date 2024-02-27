Tekirdağ’da jandarma uygulamasında 11 şüpheli yakalandı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi’nde E.V., O.Ö., Y.Y., O.K., Ö.B., C.A., D.M.S. ve D.D. isimli şahısların üst aramalarında; 1 adet hassas terazi, 4,31 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan şeffaf kağıt ele geçirildi.

Çerkezköy Gültepe Mahallesi’nde de E.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında 3 gram bonzai ele geçirildi.

Saray ilçesi Aziziye Mahallesi’nde ise O.D. isimli şahsın yapılan üst aramasında 5 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kapaklı Pınarça Mahallesi’nde ise F.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Toplamda 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.