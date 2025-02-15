Tekirdağ’da kaçak yapı yıkımında gerginlik: 5 gözaltı

TEKİRDAĞ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarım arazisine yapılan kaçak yapı yıkımı sırasında belediye ekiplerine saldıran 5 kişi gözaltına alındı.

Marmaraereğlisi Belediyesi, tarım alanları üzerine kaçak yapılan yapılarla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, belirlediği kaçak yapılar için yıkım kararı aldı. Çeşmeli Mahallesi’nde tarla vasfındaki araziye yapılan kaçak yapı için zabıta ekipleri iş makinesi ile yıkım için dün bölgeye gitti. Burada yıkıma karşı çıkan yapı sahipleri ile zabıtalar arasında gerginlik çıktı. Yaşanan kavgada 2 zabıta görevlisinin yaralanması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgayı sonlandıran jandarma, zabıta ekiplerine saldıran Haydar K., Serkan K., İsmail A., Caner A. ve Eren K.’yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haydar K. ve Serkan K.’ya çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verilirken, İsmail A., Caner A. ve Eren K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Haber: Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ(Tekirdağ), (DHA)