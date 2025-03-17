Tekirdağ’da kadınların kavgasında kan aktı

Tekirdağ Çorlu’da iki kadın arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki eski Gaziler Parkı mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki kadın arasında tartışma yaşandı. Çıkan kavgada G.Ö. isimli kadın bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. G.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.