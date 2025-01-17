Tekirdağ’da karne heyecanı
Kaynak: İHA
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen karne töreninde öğrenciler ve aileleri büyük bir heyecan yaşadı.
Hüseyin Pehlivan İlköğretim Okulu’nda gerçekleşen törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla katıldı.
Törende, sınıfları gezen protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıtarak başarı dileklerinde bulundu.
Karnelerini alan öğrenciler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.
Törene katılan protokol üyeleri, çocuklarla sohbet edip tatil planlarını dinledi.