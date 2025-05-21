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Tekirdağ’da motosiklet yaya geçidinde yayaya çarptı

Ajans Haberleri
  • 21.05.2025 18:34
  • Giriş: 21.05.2025 18:34
  • Güncelleme: 21.05.2025 18:35
Kaynak: İHA
Tekirdağ’da motosiklet yaya geçidinde yayaya çarptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı.
Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Gaziler Parkı mevkiinde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden İ.E.’nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden geçen yaya İ.Ç.ye çarptı. Kazada yaralanan İ.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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