Tekirdağ’da okul inşaatında erkek cesedi bulundu

Tekirdağ Çorlu’da yapımı devam eden okul inşaatında bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi’ndeki Eski Sanayi mevkisinde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat halindeki bina içerisinde hareketsiz yatan bir erkek görüldü.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, itfaiye, olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı intikal etti.

Polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden kaldırılan cansız beden, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.