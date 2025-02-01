Tekirdağ’da otobüs park halindeki araca çarpıp kaçtı: Kaza anı kamerada

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi’nde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait 59 AKU 305 plakalı 2-7 numaralı şehiriçi otobüsü, yol kenarında park halindeki 59 KT 741 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, otobüs sürücüsü kaza yerinde durmadan yoluna devam etti. Otomobilinin hasar aldığını fark eden M.D, çarpan aracın olay yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, kazaya ilişkin tutanak tuttu.

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde belediye otobüsünün park halindeki araca çarptıktan sonra durmaksızın yoluna devam ettiği görüldü. Polis ekipleri, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.