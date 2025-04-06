Tekirdağ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: DHA
Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesinin Çukuryurt Mahallesi’nde meydana geldi. Umut Topal yönetimindeki 59 AAH 110 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Yasin Özalp idaresindeki 49 AHM 862 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen Özalp, ile yol kenarındaki iş makinesine çarparak duran otomobil sürücüsü Umut Topal, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
FOTOĞRAFLI