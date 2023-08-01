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Tekirdağ’da otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 01.08.2023 23:57
  • Giriş: 01.08.2023 23:57
  • Güncelleme: 01.08.2023 23:57
Kaynak: İHA
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Tekirdağ’da otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı



İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi’nde C.Ş. kontrolündeki 59 UD 364 plakalı otomobil, seyir halindeki K.A. idaresindeki 59 AFE 268 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motor sürücüsü hafif yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Öte yandan otomobil sürücü C.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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