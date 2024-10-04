Tekirdağ’da ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şarköy ilçesi Kirazlı ve Hoşköy Mahallelerinde F.Y., O.B., Ş.B., S.B. ve M.A.B. isimli şahısların ev, eklenti ve araçlarında yapılan arama sonucunda çeşitli yasa dışı materyaller ele geçirildi.

Aramalarda 4 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 100 adet tabanca fişeği bulundu.