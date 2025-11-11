Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 11.11.2025 16:30
Kaynak: DHA
Tekirdağ’da sağanak etkili oldu

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarısının ardından Tekirdağ’da, sağanak etkili oldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin uyarısının ardından Tekirdağ’da öğleden sonra sağanak başladı. Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi, vatandaşlar yağıştan korunmak için duraklara ve kapalı alanlara sığındı. Kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor. (DHA)

