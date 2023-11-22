Tekirdağ’da sağanak yağış

Meteoroloji’nin uyarılarından sonra Tekirdağ’da sağanak yağış etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da beklenen yağış Süleymanpaşa ilçesinde etkisini gösterdi. Sağanak yağışla birlikte ilçenin işlek caddelerinden Hükümet Caddesi’nde tıkanmalar yaşandı.

Yağışa vatandaşlar da hazırlıksız yakalanırken, hazırlıklı dışarıya çıkan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yoluna devam etti.

Sağanak yağış etkisini sürdürüyor.