Tekirdağ’da sağanak yağış etkili oldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yollarda oluşan su birikintileri, sürücülerin ilerlemesini neredeyse imkansız hale getirdi. Hava sıcaklığının sadece 8 dereceye düştüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından, Tekirdağ’ın birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, sürücüleri zor durumda bıraktı. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, yağmura yakalanarak toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığınmak zorunda kaldı. Kuvvetli yağışın önümüzdeki saatlerde de devam edeceği tahmin ediliyor. Kentteki bu olumsuz hava şartları, günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyor.