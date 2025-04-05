Tekirdağ’da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar suyla doldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Öğleden sonra aniden bastıran sağanak, kısa sürede etkili oldu. İlçenin birçok noktasında yollarda su birikintileri meydana geldi. Yağış sırasında sokakta bulunan vatandaşlar ıslanmamak için bina altlarına ve saçak altlarına sığındı.

Kısa süreli etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde yol kenarlarında su birikintileri göze çarptı.