Tekirdağ’da sahile ölü köpek balığı vurdu

Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahile ölü köpek balığı vurdu.

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, ölü bir köpek balığı görünce durumu yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekipleri bölgeye gelerek balık üzerinde inceleme yaptı. 2 metre 66 santim uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığı, belediye ekipleri tarafından sahilden alınarak başka bir alana gömüldü. (DHA)

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