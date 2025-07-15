Tekirdağ’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi çevre yolunda seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı, araç kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tekirdağ Şehir Hastanesi mevkiinde çevre yolu üzerinde meydana geldi. A.P. idaresindeki 34 KTC 98 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında araçta bulunan sürücünün yara almadan kurtulması ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.